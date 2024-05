Calendario Preolimpico canottaggio 2024 oggi | orari 21 maggio - t - program -a, stream -ng, italiani in gara

(Di martedì 21 maggio 2024) Arriva il giorno della verità sul Lago Rotsee per la regata finale di qualificazione olimpica e paralimpicadie para: a Lucerna, in Svizzera,, martedì 21, si disputeranno le Finali A che assegneranno due pass olimpici per ciascuna specialità. Saranno 6 gli equipaggi dell’Italia impegnati quest’nelle Finali A, ai quali va aggiunta una imbarcazione azzurra del para. Va ricordato che nelgli equipaggi che si qualificheranno a Lucerna dovranno avere la stessa composizione a Parigi, a meno di variazioni per ragioni mediche. Per la regata finale di qualificazione olimpica e paralimpicadie ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Questa è stata la semifinale più veloce del lotto, tanto che Mumolo ottiene dunque il terzo posto assoluto. 12.57 Gara ordinata e sempre nel proprio ritmo: per lui un 6’51”17 che fa estremo morale, ...

Buone notizie per l’Italia dalla seconda giornata delle gare della Regata finale di Qualificazione Olimpica e Paralimpica, in programma in questi giorni a Lucerna , in Svizzera. Al preolimpico che mette in palio gli ultimi pass per i Giochi di ...

