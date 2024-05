Rottura tra Fedez e Tony Effe | i due avrebbero litigato a causa di una donna famosa e non si seguono più

Fedez e Tony Effe hanno litigato? Mentre il rapper è implicato nella spinosa vicenda del pestaggio di Cristiano Iovino, emergono nuove indiscrezioni sui suoi rapporti con i colleghi… Da qualche ora, infatti, non si fa che parlare del presunto ...

Lo scorso marzo Fedez è stato al party per il lancio di Icon, il nuovo album di Tony Effe, poche ore dopo ha iniziato a circolare il rumor di una presunta discussione, tutto perché in un video si vedevano i due mentre parlavano vivacemente. In ...