Arrestate Netanyahu e il leader di Hamas

(Di lunedì 20 maggio 2024) Mandati d'arresto per il premier israeliano Benjamine il capo dia Gaza, Yahya Sinwar, per crimini di guerra e contro l'umanità in relazione agli assalti armati contro Israele del 7 ottobre e alla successiva guerra che il governo di Tel Aviv ha avviato nella Striscia di Gaza. È...

Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan. Credit: AGF - Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan. Credit: AGF - Le accuse contro i vertici di Tel Aviv, ha annunciato oggi Kahn in una nota, riguardano crimini come “sterminio, l’uso della fame come metodo di guerra, inclusa la negazione degli aiuti umanitari, la ...