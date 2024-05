Iran - incidente per l' elicottero del presidente Raisi Pregat - le loro vite in pericolo

Teheran, 19 mag. (Adnkronos) - "Atterraggio difficile" in Iran per l' elicottero a bordo del quale si trovava il presidente Ebrahim Raisi. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, Raisi era in volo nella provincia Iran iana dell'Azerbaigian ...

Iran, incidente per elicottero presidente Raisi, ricerche in corso con l’esercito "La sua vita è in pericolo" - iran, incidente per elicottero presidente Raisi, ricerche in corso con l’esercito "La sua vita è in pericolo" - "Siamo ancora fiduciosi, ma le informazioni che provengono dal luogo dell'incidente sono molto preoccupanti", ha detto il funzionario, parlando a condizione di anonimato. Convocata riunione del ...

Iran, incidente in elicottero al presidente Raisi. Tv di Israele: "Per fonti diplomatiche in Occidente non è sopravvissuto" - iran, incidente in elicottero al presidente Raisi. Tv di Israele: "Per fonti diplomatiche in Occidente non è sopravvissuto" - incidente in elicottero per il presidente iraniano Ebrahim Raisi ed il suo entourage: avrebbe avuto un atterraggio di emergenza a causa delle cattive condizioni del meteo. "Non è ancora chiaro cosa ...