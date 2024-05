Giubileo Segnalini | Stiamo intervenendo nel quadrante Prati con particolare rapidità

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2024) Vanno avanti i lavori notturni di riqualificazione delle strade di. Dopo aver concluso il cantiere di via Terenzio, Boezio e via Ovidio il Dipartimento dei Lavori pubblici di Roma Capitale inizierà da questa notte i lavori in via Orazio. In tutte le strade è stato risistemato il manto stradale in asfalto, mentre in via Boezio sono stati sostituiti i sanpietrini, riportando la strada in contiguità visiva con le altre del quartiere e migliorando anche la condizione acustica della via nelle ore notturne. Le vie municipali hanno visto oltre al rifacimento dell’area carrabile anche la pulizia delle caditoie, la rimessa in quota dei tombini e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Da questa notte inizieranno i lavori in via Orazio dalle 22 alle 6 del mattino. “Proseguono i lavori giubilari riguardanti le pavimentazioni storiche – commenta l’assessora Ornella ...