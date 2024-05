Agli Internazionali di Roma l' Italia sorride e spera grazie a Bolelli e Vavassori

(Di giovedì 16 maggio 2024) AGI - C'e' un'del tennis vincente e che conquista gli appassionati di casa nostra: e' quella delle coppie di doppio. Dopo la coppia formata da Jasmine Paolini e Sara Errani, anche Andreae Simonesono approdati in semifinaleBnl d'di tennis. Trascinati da un tifo da stadio al Pietrangeli, stracolmo come nelle grandi occasioni, i finalisti dell'ultima slam in Australia, hanno superato la coppia Koolhof-Mektic 6-4 6-2. Venerdì li attende la sfida contro il duo (salvadoregno-croato) Arevalo-Pavic. Intanto, nel singolo maschile, Tommy Paul, n.16 del mondo e 14esima testa di serie, e' il terzo semifinalista. Ha battuto in tre set, 7-5 3-6 6-3 il polacco Hubert Hurkacz, n.9 del mondo e settima testa di serie. Sotto un sole cocente, con ...

Bolelli e Vavassori, il sogno del doppio continua: fanno esultare il Pietrangeli e vanno in semifinale - bolelli e vavassori, il sogno del doppio continua: fanno esultare il Pietrangeli e vanno in semifinale - Le speranze italiane agli Internazionali di Roma sono affidate al doppio. Sara Errani e Jasmine Paolini nel femminile, bolelli e vavassori nel maschile. Simone e Andrea centrano un posto ...

Bolelli/Vavassori non si nascondono: "Alle Olimpiadi per vincere una medaglia" - bolelli/vavassori non si nascondono: "Alle Olimpiadi per vincere una medaglia" - MASTERS ROMA - La coppia azzurra è in semifinale agli Internazionali d'Italia nel tabellone di doppio. vavassori: "Olimpiadi Per uno sportivo sono un sogno, ar ...

Internazionali: Bolelli e Vavassori portano l'Italia in semifinale - Internazionali: bolelli e vavassori portano l'Italia in semifinale - L'Italia del doppio approda in semifinale degli Internazionali d'Italia.