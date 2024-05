Qual è la causa di questa aggressione | poliziotto accoltellato - la dura reazione dei colleghi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) L'accoltellamento di Christian Di Martino, ilaggredito da un immigrato a Milano è la classica goccia che fa traboccare il vaso. E così scatta ladel sindacato di polizia: "Poco prima della mezzanotte scorsa, la Polfer di Milano Lambrate ha contattato la sala operativa della questura di Milano chiedendo ausilio per una persona molesta in stato di agitazione che lanciava pietre dai binari in direzione degli operatori e dei passanti. A seguito di tale richiesta, una volante si recava sul posto. Nonostante l'utilizzo del Taser, l'ispettore di Polizia Christian di Martino, veniva raggiunto alla schiena da tre coltellate sferrate da un uomo di origini marocchine. Di Martino è attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano. L'intero comparto è col fiato sospeso in attesa, si spera, di notizie rassicuranti ...