Met Gala 2024 - la star con l’abito di sabbia non riesce a salire i gradini e viene sollevata da 4 persone Anche Kim Kardashian incespica – VIDEO

(Di martedì 7 maggio 2024) Abiti bellissimi, aderentissimi e scomodissimi. In estrema sintesi, potremmo definire così metà dei look visti sul red carpet del Met. L’altra metà, al contrario, era esageratamente larga o lunga, a seconda dei casi, ma sempre tutt’altro che pratica. Lo dimostrano le decine didiventati virali in queste ore sui social, con alcune scene “cult” che immortalano le celebrity visibilmente impacciate se non proprio in difficoltà nei movimenti. Quello che ha per protagonista la cantautrice Tyla è ormai epico: nelle immagini si vede la 21enne sudafricana cheletteralmenteda quattro assistenti e portata in cima alle scale perché nona muoversi neldiche la fascia. Il suo è stato infatti uno dei look più ...