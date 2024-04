(Di giovedì 25 aprile 2024) Quella diè sì una corsa per il seggio all’Eurocamera, ma è soprattutto «un modo peril diritto al giusto processo» e non per «sfuggire alla giustizia». first appeared on il manifesto.

Il portavoce del primo ministro ungherese Viktor Orban attacca Ilaria Salis e il padre . “Ilaria Salis non è un’eroina – dice Zoltan Kovacs in un video su X – lei e i suoi compagni sono venuti in Ungheria e hanno commesso aggressioni barbare e ...

Roberto salis: «Ilaria candidata per difendere i suoi diritti» - Quella di Ilaria salis è sì una corsa per il seggio all’Eurocamera, ma è soprattutto «un modo per difendere il diritto al giusto processo» e non per «sfuggire alla giustizia». Roberto salis, padre di ...ilmanifesto

Ilaria salis, il papà all’Europarlamento: “Non è una criminale, si candida non per scappare ma per i diritti” - Il caso Ilaria salis alcentro di un botta e risposta con l'europarlamentare ungherese del partito di Orban. Il papà Roberto risponde ...unita