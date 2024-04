Garda e Iseo - americani e inglesi verso i laghi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sono positive le previsioni per i due ponti di primavera che coinvolgeranno il 25 aprile e il 1° maggio. In Italia saranno quasi 14 milioni i turisti che si metteranno in viaggio per le due festività, con un giro d’affari complessivo di 5,93 miliardi di euro. "In provincia di Brescia i riscontri migliori arrivano sicuramente dalle strutture sul Lago die sul Lago d’, con percentuali di occupazione molto elevate, in particolar modo per il 25 aprile, e una prevalenza di turisti italiani sul– prevede il presidente di Federalberghi Brescia, Alessandro Fantini, tracciando un primo bilancio sulle prenotazioni finora registrate -. Per la città, le prenotazioni sono inferiori allo scorso anno quando aveva inciso molto Capitale Italiana della Cultura, ma attendiamo con fiducia i turisti che prenotano last-minute, anche in ...