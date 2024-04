Errori giudiziari e detenzioni ingiuste - ogni anno quasi 1000 innocenti in carcere Doppio primato per Reggio Calabria

(Di giovedì 25 aprile 2024)nessuno in Italia parla degli, ma quanti sono? Quante persone finiscono ino agli arresti domiciliari, salvo poi rivelarsi? E quanto spende lo Stato per risarcire queste persone per ingiusta detenzione? Bisogna distinguere i casi di indennizzo per ingiusta detenzione da quelli di risarcimento derivante da erroreo: questi ultimi non costituiscono...

Nei primi anni 2000 il ' caso Outreau ' (in francese Affaire d’ Outreau ) fu tra i casi giudiziari che più scossero e divisero l'opinione pubblica in Francia. Le principali tappe della vicenda: dalle accuse di pedofilia all'assoluzione di alcune delle persone coinvolte, passando per gli errori ... Continua a leggere>>

Pregiudizio di Stato: dalla poesia sociale di Costabile al caso Oliverio - “Ho scritto questo libro con la testa, con i numeri – ha commentato l’autrice – Altro che errori giudiziari, in realtà tutto è studiato a tavolino da chi viene qui in Calabria per fare carriera in ...

