Un metodo chimico per la marcatura selettiva dell’aminoacido chiave triptofano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Uninnovativo per ladelUn nuovopermette la modifica, veloce ed efficiente del, un aminoacidonelle proteine. Questa tecnica rivoluzionaria consente di identificare in modo sistematico tutti i residui dipresenti nel proteoma, fondamentali per interazioni chimiche cruciali. Vantaggi della piattaforma La piattaforma sviluppata consente di studiare le interazioni catione-? tra i residui die molecole caricate positivamente. Queste interazioni sono cruciali in diversi processi biochimici, compresa la separazione di fase mediata dalle proteine. L'articolo proviene da News Nosh.

Cinghiali e lupi, danni nel Parco del Pollino. La ricerca del cassanese Papasso: «agricoltori e sindaci si sentono soli» - Valutare l’efficacia delle misure messe in campo dalle istituzioni nel mitigare o ridurre il conflitto uomo-fauna selvatica è stato il lavoro del ricercatore Davide Papasso ...quicosenza

Alunno avvisato. La scuola di Valditara boccia con il 5 in condotta. Stop ai giudizi descrittivi alle elementari - Il ministro propone un approccio tutto ordine, disciplina e controllo. Il docente di pedagogia Cristiano Corsini (Roma Tre): "Misure per fare breccia ...huffingtonpost

Goldene: creati, per la prima volta, fogli d'oro spessi un singolo atomo - I ricercatori dell'Università di Linköping, in Svezia, hanno creato per la prima volta fogli d'oro spessi un singolo atomo: il materiale è stato chiamato goldene. Per riuscirci hanno usato un metodo c ...hwupgrade