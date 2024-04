Tumori - esperti | Contro mielofibrosi studi per personalizzare cure

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – "Nei prossimi anni probabilmente avremo la personalizzazione, almeno in larga parte, della gestione del paziente. Stiamo facendo degliche vanno verso una combinazione di target differenti per colpire la". Così Francesco Passamonti, professore ordinario di Ematologia, Università deglidi Milano e direttore di Struttura complessa, dipartimento di Oncologia e Onco-Ematologia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso ...

È morto Girolamo Archinà, la “longa manus” dei Riva nella gestione dell’Ilva di Taranto. Era stato condannato a 21 anni nel maxi-processo - Fu il responsabile delle relazioni istituzionali dell’Ilva di Taranto, ma per gli inquirenti era più concretamente la “longa manus” nella gestione dell’acciaieria, l’uomo che tesseva i rapporti dentro ...ilfattoquotidiano

Atene diventa arancione per via della sabbia del Sahara: il video impressionante della capitale greca - “ Atene si è trasformata nel pianeta di Marte ” e “tra poco sul Partenone spunteranno i dromedari”: sono questi alcuni dei commenti che spopolano sui social greci, da quando nel pomeriggio di ieri la ...ilfattoquotidiano