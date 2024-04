Treni e bus alimentati con biocarburanti | il gruppo Fs al lavoro per la fornitura di Hvo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) IlFs ha concluso con successo le prime prove fatte nei mesi scorsi e ora è pronto a usare il biocarburante Hvo (Hydrotreated Vegetable Oil), un biodiesel avanzato che si ottiene da materie prime rinnovabili e che sarà impiegato suiche circolano su linee non elettrificate e sugli autobus. Il biocarburante Hvo abbatte le emissioni di CO2 equivalente di circa l’80% tenendo conto di tutto il ciclo di vita del combustibile, grazie anche alle basse concentrazioni di poliaromatici e alla mancanza di elementi inquinanti come lo zolfo. Ferrovie dello Stato ha lanciato una gara per garantire lanecessaria per i propri mezzi. Si tratta di un processo negoziale già in corso e svolto mediante una procedura sopra soglia europea ad invito da sistema di qualificazione, rivolta ai principali operatori del ...