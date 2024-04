Volkswagen stringe un accordo con United Auto Workers

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 22 aprile 2024) I dipendenti che fanno parte del team lavorativo della fabbrica in Chattanooga dellahanno stretto uncon, segnando la storia dell’azienda tedesca e anche un primato Quello che è successo di recente in Chattanooga, nel Tennessee, è un qualcosa che ha segnato la storia di una delle più grandi aziendemobilistiche tedesche del mondo. Stiamo parlando di, che ha stretto uncon. Si tratta di un sindacato americano, ma non è un sindacato qualsiasi. Questo è infatti uno dei più importanti sindacati americani, se non il più importante, che è stato votato dal 73% dei dipendenti della fabbricache si ...