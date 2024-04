Calcio Serie D Vigor Senigallia - brutto ko interno col Vastogirardi 0-2

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 21 aprile 2024) I rossoblù creano (soprattutto nel primo tempo) e sprecano, ma sono imprecisi e anche disattenti nel primo gol, che dopo pochi minuti indirizza il match, 21 Aprile 2024 – Unalontana dai giorni migliori perde in casa 0-2 colpenultimo in classifica, mettendo a rischio seriamente la qualificazione ai play-off nonostante i risultati favorevoli dagli altri campi la lascino al quinto posto. Ma per centrarli e meritarsi “un pubblico che anche oggi ci ha sostenuto pure dopo il 90? e sullo 0-2, deve fare di più”, come ammette con grande onestà mister Clementi nel post partita. Non che lanon abbia creato occasioni, anzi: ma impegno e qualità del gioco non sono andati di pari passo con la lucidità, l’incisività necessaria e anche la giusta attenzione perché ancora una volta a livello ...