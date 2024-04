Nacho - futuro lontano dalla Liga? Il punto sull’opzione Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 aprile 2024) Ilsuldi, difensore centrale spagnolo in scadenza di contratto con il Real Madrid, nel mirino dell’. SITUAZIONE – Queste le parole di Fabrizio Romano su Twitter. “si prenderà un po’ di tempo prima di decidere il suo prossimo club, concentrandosi completamente sulle ultime partite della stagione perché vuole partire nel miglior modo possibile. Non ha intenzione di restare nellaperché non vuole giocare contro il Real. L’opzionesembra difficile nonostante il loroesse“. Fonte: Twitter Fabrizio Romano-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...