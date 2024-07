’Fashion mood’ sbanca A vincere è Marika Bruno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Debutto da incorniciare per, la sfilata di moda promossa dalla Cna di Ascoli Piceno che nella serata di giovedì 25 luglio ha messo in mostra le eccellenze del fashion Made in Italy sulla passerella della Palazzina Azzurra di San Benedetto. Per celebrare al meglio l’edizione che segna il decennale di Fashion Mood, l’associazione territoriale di Ascoli ha scelto di dedicare nuovamente la serata inaugurale ai migliori aspiranti stilisti del panorama locale e nazionale.