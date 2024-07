Belle Arti si cambia Francucci lascia | | Tanti anni di impegno a favore degli studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Passaggio di testimone alla direzione dell’Accademia di: dal primo novembre arriverà Enrico Fornaroli, eletto lo scorso 24 luglio. Il professore succederà a Cristina, 68, nata a Jesi (Ancona), l’attuale direttrice – fino a ottobre – al suo secondo mandato dal 2023 (il primo era stato dal 2020 al 2023), che però ha deciso dire nel mezzo del cammino. Una scelta in controtendenza, non c’è dubbio. Professoressa, perché ha deciso di interrompere il mandato prima del termine? "Perché vado in pensione e perché ho bisogno di riposarmi. E non sarà una cosa facile per me, da quando ho 19 sono in Accademia. Arrivai qui come allieva, poi sono stata professoressa e, tolto un breve periodo di insegnamento altrove, la mia vita l’ho passata qui".