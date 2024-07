Negozi di vicinato | è crisi | Chiusi in media 28 l’anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) "La situazione del commercio dia Pisa è critica". Non usa mezzi termini Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Pisa, parlando dello spettro della desertificazione commerciale che, secondo l’analisi di SWG, è in forte crescita tanto in Italia quanto in città. Dal 2012 a giugno 2023 (il periodo preso in esame) sono infatti 304 ial dettaglioa Pisa, con unadi 28 attività perse ogni anno. Le cause, secondo il direttore di Confcommercio sono molteplici: "sicurezza scadente, poco decoro e soprattutto mancato sostegno da parte delle istituzioni agli imprenditori, massacrati dalle tasse. Servono aiuti concreti da parte del governo, che si estendano poi a regioni e comuni. Questi ultimi - aggiunge - dovrebbero utilizzare una parte del bilancio per sostenere i commercianti.