Disabilità centri Dama in più ospedali e fondi certi

(Di sabato 27 luglio 2024) In Consiglio regionale è stato compiuto un primo passo per portare in tutti glie i presidi sanitari della Lombardia un servizio fondamentale per consentire alle persone con, in particolare a quelle concognitive, di potersi sottoporre a esami, prelievi, vaccinazioni e visite mediche: il servizio, acronimo che tradotto dall’inglese significa “Assistenza Medica Avanzata Disabili“. In occasione dell’assestamento di Bilancio, l’Aula del Pirellone ha infatti approvato un emendamento di Lisa Noja, consigliera regionale di Azione-Italia Viva, che stanzia i primi centomila euro utili a perseguire l’obiettivo. Perché il serviziopossa essere attuato occorre innanzitutto una formazione specifica del personale sanitario, chiamato a mettere in atto interventi il più possibile personalizzati in base ai bisogni dell’assistito.