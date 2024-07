Quando una telefonata salva la vita | Così ho soccorso il bimbo in piscina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) AREZZO Unapuòre la. E’ quanto è successo lunedì scorso in una struttura ricettiva di Pieve a Maiano, ad un bambino di 5 anni. Nel pomeriggio alla centrale operativa del 118 è arrivata laper un bambino privo di sensi in. E’ la madre a chiamare. "Mio figlio è svenuto". A prendere la chiamata è un’operatrice della centrale che ha subito iniziato a dare istruzioni ai familiari sulle manovre rianimatorie da compiere. "In queste situazioni è fondamentale intervenire rapidamente – spiega l’operatrice – Ho chiesto di controllare se il bambino respirasse e di posizionarlo a terra togliendo qualsiasi cosa coprisse volto e torace.