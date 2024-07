San Frediano ci risiamo L’asfalto sprofonda cratere sul marciapiede Tornano le transenne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) di Antonio Passanese FIRENZE In Borgo Santorna are. E con esso anche il. All’altezza del rirorante ’Tre Tavoli’ e davanti al civico 23, ieri l’altro, improvvisamente si è creato un, seppur di piccole dimensioni, che ha di nuovo gettato nel panico i residenti. Che chiedono nuovamente l’intervento di Palazzo Vecchio. Anche perché, dalle verifiche eseguite da Publiacqua (intervenuta immediatamente dopo l’Sos degli abitanti), l’avvallamento non sarebbe la conseguenza di una perdita. I vigili urbani, dopo un sopralluogo, hanno fatto tappare col bitume la voragine che si è inspiegabilmente creata per poi transennare quel pezzo di strada facendo ovviamente spostare le auto che vi erano parcheggiate.