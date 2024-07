Morto l’ex marito di Alessia Pifferi aperta un’indagine

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 27 luglio 2024)dida parte della Procura. Da accertare i contorni del decesso Francesco Miranda,di, è stato trovato senza vita lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Parea a Milano, nella stessa palazzina in cui viveva la 38enne condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana, nata da un’altra relazione. Sulla morte del 55enne è stataun0inchiesta, atto necessario per predisporre l’autopsia, che sarebbe già stata effettuata. Si è scoperto che due giorni prima del decesso, Miranda era stato sottoposto ad una gastroscopia perché da tempo soffriva di dolori allo stomaco. L’ipotesi, dunque, tutta da accertare sarebbe di omicidio colposo a carico di ignoti.