Il condono dei frontalieri C’è l’accordo sulla tassazione Anche i brianzoli sono salvi

Ministero e sindacati hanno raggiunto un accordo per fare chiarezza sull'applicazione delle nuove regole che riguardano i lavoratori italiani che quotidianamente attraversano il confine italo-svizzero per recarsi al lavoro e risiedono in un Comune che sta entro i 20 chilometri dalla linea di separazione tra Italia e Svizzera. Un tema salito alla ribalta esattamente un anno fa, con la denuncia avanzata da un lavoratore frontaliere di Misinto per vedersi riconosciuto il diritto all'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall'intesa esistente da oltre 50 anni tra Italia e Svizzera, rinnovata alla fine del 2023 con alcune modifiche che hanno però generato dubbi e incertezze.