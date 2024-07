In volo sui cavi elettrici Paura per un pilota

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Ha preso parte ad uno degli eventi più attesi dell’Appennino: il Campionato Italiano Open di Parapendio 2024. Aveva raggiunto le nostre montagne con grande entusiasmo proprio per prendere parte alla seguitissima competizione. All’improvviso, però, mentre si trovava inha perso il controllo del proprio mezzo e si è schiantato contro idella media tensione, restando impigliato. Per puro miracolo ma anche grazie all’immediato intervento dei pompieri, è uscito incolume dal pericoloso incidente in. L’episodio si è verificato ieri mattina a Fanano. Protagonista della vicenda, fortunatamente a lieto fine, un parapendista rumeno di 44 anni, residente in un comune di Monza e Brianza. L’uomo aveva preso parte appunto alla competizione che ha visto coinvolti in questi giorni oltre cento piloti. Infatti la competizione è iniziata lo scorso 21 luglio e si conclude proprio oggi.