Nessuna candidatura scelte premature

(Di sabato 27 luglio 2024) Il Pd smentisce laalle amministrative 2026 di Maurizio Mangialardi. Nelle scorse settimane si era parlato di una ‘disponibilità’ dell’ex sindaco, un’idea che al momento sembra essere stata accantonata. Ma, nonostante la smentita, in città non cessano le voci di una possibile coalizione da parte dell’ex sindaco e ex assessori e consiglieri sia di centro destra che di centro sinistra.