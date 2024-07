Accerchiati e rapinati al Corvetto due arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) In dieci contro due per rapinare un cellulare. Due amici egiziani di 23 e 24 anni picchiati con calci e pugni da tre del branco, di cui uno "armato" di stampella. Poi l’intervento dei carabinieri del Radiomobile e l’arresto di un ventiduenne marocchino e di un diciottenne nato in Italia da genitori nordafricani, quest’ultimo già fermato a febbraio per una serie di raid in alcuni negozi del centro di Cantù. Stando a quanto emerso, l’aggressione è andata in scena alle 19.40 di giovedì in piazzale Gabrio Rosa. Il gruppo formato da una decina di ragazzi si è avvicinato ai due egiziani con la classica scusa della sigaretta; poi la prima fila di tre ha iniziato a colpirli, anche usando una stampella come arma. I giovani sono finiti a terra, e in quel frangente a uno di loro è stato portato via lo smartphone, poi perso dal rapinatore durante la fuga.