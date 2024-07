Tre modi alternativi di indossarlo fuori dalla spiaggia in città o in vacanza di sera

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 27 luglio 2024) Che gli abiti a rete estate 2024 siano i protagonisti assoluti dell’armadio di stagione èda ogni dubbio. Quello che è bene sottolineare, però, è che la maggior parte del pubblico femminile tende a prenderli in considerazione esclusivamente nel ruolo di copricostume. Da sfoggiare ine a bordo piscina. Niente di più sbagliato. Le passerelle più prestigiose della primavera estate 2024, infatti, ci dimostrano quanto questi vestiti effetto fishnet siano capaci di trasformarsi all’occasione. Diventando tutt’altro e sorprendendo per le loro doti di trasformismo. Un abito a rete può essere indossato anche in, oppure ine di. Tutto sta nel fare gli abbinamenti giusti e divertirsi a indossare qualcosa di insolito e sensuale con un pizzico di ironia.