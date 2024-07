Bologna-Caldiero oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodiprecampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. I rossoblù del nuovo tecnico Vincenzo Italiano si apprestano a scendere in campo contro una formazione dilettante italiana, in uno degli ultimi giorni del ritiro di Valles, in Val Pusteria. Il match sarà utile per vedere all’opera i nuovi acquisti, tra cui l’attaccante olandese Thijs Dallinga, il sostituto di Joshua Zirkzee. SEGUI IL LIVE, come seguire il match La partita andrà in scena alle ore 17.00 di sabato 27 luglio, e al momento non è prevista una diretta televisiva, ma non è escluso che il club felsineo comunichi informazioni a riguardo a ridosso dell’. Sportface.it seguirà l’evento in diretta con un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.