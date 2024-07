Ma le Olimpiadi sono un evento di pace?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 luglio 2024) Ledi Barcellona 1992 si avvicinavano e la guerra nella ex Jugoslavia non accennava a diminuire di intensità. Fu verso la fine del 1991 che l’allora presidente del Cio, lo spagnolo Juan Antonio Samaranch, si chiese se lo sport avrebbe potuto fare qualcosa per interrompere quella carneficina. Pochi mesi prima l’Onu aveva – per la prima volta – inserito all’interno delle sanzioni contro i paesi dell’ex Jugoslavia, lo sport. Il messaggio era chiaro: o la finite oppure anche i vostri atleti saranno penalizzati. Non sortì alcun effetto.