Un’ode ai piccoli negozi | Sono qui da trent’anni La nostra importanza non è solo economica

(Di sabato 27 luglio 2024) Il 29 luglio, lunedì, Antonio Farina, titolare della macelleria di via Degli Spreti, festeggia 30 anni di attività. E ha deciso di farlo insieme ai suoi clienti, vecchi e nuovi, quelli di sempre e quelli che siaggiunti negli anni. Quindi, dalle 17, li aspetta ino per un brindisi. "Prima di arrivare in via Degli Spreti – spiega Farina – lavoravo in centro come dipendente, ma il mio sogno è sempre stato di mettermi in proprio, di avere un’attività mia e, soprattutto, di aprirla qui in San Biagio, il quartiere dovenato e cresciuto. In queste strade giocavo da bambino, mi conoscevano tutti, e le stesse persone che incontravo per il quartiere poidiventate mie clienti". Da dietro al bancone, Farina ha visto lo storico quartiere San Biagio trasformarsi, pur restando tra i più vivi e popolosi della città.