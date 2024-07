Statale 36 vacanze in coda Week-end da bollino rosso nonostante il piano antitraffico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Asfalto rovente, per il caldo, e, soprattutto per il traffico. Lo sarà oggi e domani quello della36 del lago di Como e del passo dello Spluga per il primo grande esodo estivo verso il lago di Como, la Valsassina e la Valtellina. A mettere in guardia sono i vertici di Anas, che gestiscono l’importante arteria di collegamento tra l’hinterland di Milano e le porte di Sondrio, passando per le province di Monza, Como e Lecco. "Lungo la nostra per l’ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento – spiegano da Anas -. Si prevedenella mattinata di sabato e domenica 28 luglio, con spostamenti in crescita per le prime partenze e soprattutto perend brevi verso le località di villeggiatura: sabato mattina dai grandi centri urbani e viceversa, domenica pomeriggio verso le grandi città".