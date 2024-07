Il falso tecnico che disorientò l’anziano e rubò in casa della figlia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Non finiscono di stupire i nuovi ingegnosi metodi che delinquenti e hacker escogitano per truffare le persone. Non sempre questi tentativi vanno a segno, ma, sempre più spesso, a cascarci sono i più anziani, quelli che scattano appena viene nominato un parente stretto in difficoltà economica che necessita immediatamente di denaro. Ultimamente sono diventati comuni anche i ladri che si fingono autorità, magari carabinieri, oppure, peggio, addetti alla manutenzione. È successo una settimana fa a MarcianoChiana, quando, all’uscio didi un uomo di 87 anni, si sono presentati dei fasulli tecnici dell’acqua che, con la scusa di controllare la perdita delle tubature, hanno sottratto alalmeno tremila euro in contanti e alcuni gioielli. "Mio padre è ancora sotto shock", raccontò la