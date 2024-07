Sport Week scontro sul padel | Solo uno spreco di soldi pubblici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) "Realizzare ex novo un campo dacosta circa 30mila euro. L’Amministrazione, per allestirne uno provvisorio, è riuscita a spenderne 94mila. Una spesa incredibile, che va a sommarsi a tutti gli altri costi dalla Seregno". Edoardo Trezzi, consigliere della Lega, non risparmia critiche al Comune per la manifestazioneiva. "Se consideriamo che a questi 94mila euro vanno aggiunti 164.700 euro per il Villaggioivo di piazza Risorgimento – rincara Trezzi – direi che si tratta di unodi risorse pubbliche inaccettabile". L’esponente leghista invoca trasparenza e chiede al sindaco Alberto Rossi di fornire chiarimenti sulle spese sostenute. "Non possiamo permettere che idei cittadini vengano utilizzati in maniera così disinvolta – attacca –. È ora di dire basta agli sprechi e di pretendere responsabilità e trasparenza".