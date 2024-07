Il fuoco Olimpico prende il volo Can Can Lady Gaga e Rivoluzione La Senna palcoscenico della festa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) dall’inviato E chiamali sciovinisti! Prima di affidare l’accensione del tripode all’ex velocista Marie Jose Perec e al judoka Teddy Riner, i francesi hanno coinvolto nella fase più intensanotte lo spagnolo Nadal, la rumena d’origine Nadja Comanecu, gli americani Carl Lewis è Serena Williams, introdotti da Zidane. Poi, sollevato da una mongolfiera, ilha iniziato i lsuo viaggio nei cieliVille Limiere. Comunque la pensiate sul conto di Macron, meglio dirlo subito: una cosa del genere non si era mai vista. E non solo per le straordinarie misure di sicurezza, inevitabili in questo mondo di pazzi. O per la Torre Eiffel a colori. Eh, sì. Introdurre l’Olimpiade facendouna sorta disul fiume e lungo il fiume: roba da matti, sin dalla prima pensata. Eppure, mon Dieu!, l’immaginazione è andata al potere.