L’infermiere ora visita a casa Il nuovo servizio per gli anziani

(Di sabato 27 luglio 2024) Dal 1° agosto infermieri specializzati si recheranno gratuitamente a domicilio degli aretini per trovare soluzioni a problemi che rendono la vita difficile, ma di rapida soluzione; come medicazioni, iniezione, misurazione della pressione o anche sola una parola di sostegno. Si chiama "Infermiere di Misericordia", ildella Misericordia di Arezzo che prevede un sistema di assistenza domiciliare che integra la rete locale dei servizi socio-sanitari. "E che si realizza insieme alle parrocchie per creare una rete di riferimento per gli aretini, nell’ottica di mantenere la persona sempre persona, e non malato. E ad Arezzo ben il 40% dei residenti ha più di 65 anni" spiega il governatore della Misericordia, Pier Luigi Rossi. L’obbiettivo è un aiuto allo sviluppo del sistema di self-care.