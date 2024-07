Hanno tentato di sfondarmi la porta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Era in campagna Mario Sartini, 75enne fiorentino, quando ignoticercato di sfondare il portone della sua abitazione in via dei Pepi. "Quando sono rientrato ho visto un segno sull’ingresso, come se qualcuno avesse voluto sfondare lacon una spranga. Per fortuna non ci sono riusciti ma non si può più vivere in una situazione del genere", si sfoga. Oggi Sartini con dei pezzi di nastro adesivo ha affisso all’entrata un cartello: "blindata e telecamere nascosta". "Purtroppo non si può più dormire tranquilli, non è la prima volta. La doppia serratura sembra reggere ma il problema qui è che non ci sono più residenti – le sue parole -. Un tempo ci conoscevamo tutti, ora non c’è più controllo sociale. Per esempio, il secondo e il terzo piano del mio condominio, sono diventati airbnb, non sappiamo mai chi c’è dentro".