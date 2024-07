Arte abbandonata La raccolta firme per una risposta chiara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) 1Sono state rimosse nel 2019 da piazza Puccini, le Oceaniche di Giulio Turcato, ed era il 2022, quando gli amici e artisti del Caffè Così Com’è raccolsero circa 100e segnalarano al Comandate del Nucleo Carabinieri T.P.C. di Firenze, "della privazione di chi governa di un patrimonio artistico". E, per la seconda volta, oggi, gli amici e artisti del Caffè Così Com’è daranno il via ad una nuova: "si aggiunge un’altra scultura,sotto il cavalcavia autostradale di Torre del Lago dell’artista Trundiger, una volta esposta a Città Giardino. Per tanto invitiamo tutti gli interessati a recarsi al Caffè Così Com’è, per firmare la nota indirizzata alle autorità competenti".