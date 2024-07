I rinnovi dei contratti fanno crescere i salari più dell’inflazione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 luglio 2024) Eppur si muovono. Iitaliani aumentano, e aumentano più. La rilevazione dell’Istat non lascia dubbi: “Anche nel II trimestre del 2024, come nei due trimestri precedenti, nel Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti