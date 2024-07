Annegata a cinque anni Sentito il papà e cinque testimoni Non ci sarà autopsia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) I carabinieri hannoieri pomeriggio ildi Arkea, la piccola di origine albanesealla piscina del Molino Rosso, mercoledì scorso, in circostanze ancora del tutto da chiarire. "Un uomo comprensibilmente distrutto, sconvolto e sfinito dal dolore, che fa fatica a capire cosa possa essere successo, non fa domande e non ha risposte", fa sapere Andrea Oxilia, il maggiore alla guida dei carabinieri di Imola. Alla mamma, che era presente in piscina in quel momento, sono state date ancora 24 ore di tempo: è ancora in stato di shock. Le sue dichiarazioni, però, sono un tassello fondamentale per ricostruire la dinamica del decesso della bambina, su cui ci sono diversi punti oscuri. La donna, trentenne, potrebbe essere sentita oggi.