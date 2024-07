Dalle campagne spunta una bomba a mano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Unaè stata rinvenuta in un terreno agricolo parte del territorio del Comune di Scandiano. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 25 luglio: il podere agricolo risulta di proprietà di un 56enne reggiano. I carabinieri della Tenenza di Scandiano sono intervenuti su segnalazione di un privato cittadino: quella che hanno rinvenuto è unadi piccole dimensioni, del tipo cosiddetto "ananas". Si tratta con ogni probabilità un residuato bellico, risalente all’epoca in cui anche da quelle parti infuriavano i combattimenti della Seconda guerra mondiale. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza dai carabinieri di Scandiano, che hanno provveduto a delimitare e interdire la zona.