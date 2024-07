Scatta il Jamboree | task force per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Summersorvegliato speciale, centro storico off-limits alle auto e rinforzi per garantire la. Saranno infatti messe in campo numerose forze, coordinando l’attività di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia Locale, Protezione Civile, volontari, addetti alla Security e al Servizio Antincendio. L’ingente dispiegamento di forze è possibile grazie all’impiego inoltre di reparti provenienti da altre Regioni e operatori di polizia in abiti civili. Personale che sarà impegnato in turni di servizio che si estenderanno in tutto l’arco dell’evento, anche in orari notturni. Dalle 17 alle 2 sarà istituito il divieto di transito, ma anche di sosta e fermata in tutto il quadrato del centro storico, da via Portici Ercolani a viale Leopardi.