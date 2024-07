Festival geotermico tappa nella discarica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) POMARANCE Il suggestivo spazio dell’impianto industriale dellain località Bulera, di SCL Ambiente, società del Gruppo Dimensione Ambiente, torna ad aprirsi al pubblico in occasione deldelle Colline Geotermiche. Realizzare un importante spettacolo all’interno dellanon è solo una sfida artistica, ma anche un modo per sensibilizzare il pubblico sul tema dello sviluppo eco-sostenibile, integrando l’arte in un luogo emblematico della gestione dei rifiuti. L’intento è quello di raccontare il fascino e la complessità del territorio a cui ilè dedicato, e contribuire a sensibilizzare turisti ed abitanti sul tema strategico dello sviluppo eco-sostenibile. Martedì 30 luglio alle 21.