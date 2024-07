Il piccolo zoo da salvare Anche cavie e coniglietti aspettano una famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Ci sono pure loro e cercanoin piena estate. Dall’Enpa di Monza arriva un appello particolare per trovare una casa a quegli animali che hanno più difficoltà ad avere una seconda chance dopo l’abbandono. Così dal rifugio di via San Damiano parte la richiesta di trovare una sistemazione per Rosmarino e Basilico, simpatici; maa Paprika, Senape e Prezzemolina, una nutrita schiera di. A cercare casa sono pure pappagalli e uccellini. Si scopre in questo modo che nel grande rifugio dell’Enpa non ci sono soltanto cani e gatti acquistati con leggerezza e poi abbandonati, maanimali più piccoli che vengono “regalati“ a figli e nipoti come sostitutivi dei classici animali domestici, non essendosi però prima informati che,loro, hanno precise necessità e soprattutto bisogno di cura e di attenzioni.