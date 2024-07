Riparte la rotatoria Fiorentina Piano dei lavori fino a dopo l’estate Lunedì le prime chiusure al traffico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Giovedì, a conclusione del consiglio comunale aperto sulladi via, il sindaco Ghinelli ha spiegato l’essenzialità della scelta progettuale di una intersezione a livelli sfalzati per la zona, nodo strategico per la viabilità. In risposta alle numerose critiche, ha confermato la scelta fatta, "L’unica in grado di rispondere con efficacia alle esigenze di scorrimento e collegamento che insistono su quell’area". Quindi avanti tutta con i. Prima di tutto mano ai tanto "sofferti" sottoservizi. Nelledue fasi sono già stati conclusi iche interessavano la rete, adesso al via la parte conclusiva, la terza e ultima fase. Una volta conclusa questa, Sacchetti ha spiegato che gli step ulteriori interesseranno la superficie, per un quadro economico complessivo pari a 9 milioni e 700 mila euro.