LIVE – Roma-Tolosa amichevole 2024 DIRETTA

(Di sabato 27 luglio 2024) Alle 18:00 di oggi, sabato 27 luglio lasfiderà ilin un’in programma a Trigoria. Il test si svolgerà a porte chiuse, come il primo impegno della stagione disputato al “Fulvio Bernardini” contro il Latina. Dopo la partita in Slovacchia contro il Kosice, Daniele De Rossi vuole vedere segnali incoraggianti da parte della sua squadra. Si rivedono i big. A partire dai quattro nazionali azzurri, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy. E con loro anche Paulo Dybala, che è tornato a lavorare mercoledì dopo le nozze in Argentina con Oriana Sabatini. Tra le novità, oltre ad Enzo Le Fee, Mathew Ryan e Buba Sangare, anche Samuel Dahl, terzino sinistro classe 2003, sbarcato ieri a Fiumicino dopo la chiusura dell’operazione a titolo definitivo con il Djurgården.