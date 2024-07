Matteo Zurloni a Parigi | Dopo l’incontro con Mattarella punto all’oro olimpico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Da Cassano d’Adda apronto per le Olimpiadi 2024, il cassanesesi prepara a scalare le pareti dello Speed, arrampicata sportiva, per la conquista della medaglia d’oro. Già campione del mondo di questa specialità, qualifica conquistata nell’agosto 2023, il 22enne atleta cassanese è pronto a ripetersi da protagonista in un’impresa sportiva per salire sul gradino più alto del podio, questa volta quello delle Olimpiadi. "Mi sono preparato al meglio - così- credo di essere migliorato per affrontare al meglio questa nuova sfida che ti proietta all’attenzione internazionale. L’obiettivo immediato è quello di entrare in finale, per poi dare il massimo per la conquista della medaglia d’oro. Ce la metterò tutta".