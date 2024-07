Adda-Martesana in rete Gli itinerari alla scoperta dei tesori del territorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) TREZZO sull’Centrali, ville, palazzi, santuari, vecchie fabbriche che hanno fatto la storia industriale del paese, musei e oasi.delinsul sito del ParcoNord, quattropermettono di scoprire tutti i segreti dell’, dai LongobardiBelle Époque fra leggenda e storia. Un vero e proprio viaggio nella bellezza per chi, complice il caro-vita, trascorrerà le vacanze a casa. A piedi, o in bicicletta, il turismo sotto casa non richiede grandi spostamenti, il punto ideale per la partenza sono i lavatoi, a Trezzo. Lo scenario del "laghetto" citato da Alessandro Manzoni ne "I Promessi Sposi" è indimenticabile: il Castello Visconteo domina l’ansa del fiume, ai suoi piedi la centrale idroelettrica "Taccani" voluta dall’industriale Cristoforo Benigno Crespi e progettata dall’architetto Gaetano Moretti.