Così proteggiamo i suoi soldi La trappola del finto capitano | anziano gli manda 95mila euro

(Di sabato 27 luglio 2024) Una nuova modalità di truffa meno rischiosa per chi la mette in pratica: nessun contatto fisico col derubato, nessun operativo da inviare sotto casa per prendere in consegna contanti e preziosi. Una nuova modalità di truffa allo stesso tempo più subdola per chi la subisce, che si ritrova a parlare con un unico interlocutore e che di conseguenza ha meno possibilità di trovare aiuto. Nelladegli imbroglioni seriali è cascato martedì mattina un ex avvocato in pensione di 82 anni, residente in una zona centrale della città. Stando a quanto appreso dal Giorno, l’ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per undella caserma Ugolini di via Moscova. Il fantomatico militare gli ha detto che iche teneva in banca erano in pericolo e che andavano preservati.